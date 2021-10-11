وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

وزير النفط اليمني مع الملا استفادة بلاده من تجربة مصر في مجال البترول

زار الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، وتفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الآثرية والشاشات التفاعلية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

واستقبل بن زايد، شريف البديوي، السفير المصري بدولة الإمارات والسفير، أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي.

وأعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة المصرية القوية والمتميزة بفعاليات الإكسبو والذي يمثل حدث تاريخي بالإمارات ويتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الإبهار المتميز للجناح المصري يعكس لمحة من تاريخ مصر وعراقتها إقليميًا ودوليًا.

وقال إن مصر بشعبها وحضاراتها وتاريخها المتنوع الذي من الصعب أن نجده في دولة أخرى غير مصر يمثل عامل جذب للزائرين لزيارة إكسبو 2020 بدبي بصفة عامة وزيارة الجناح المصري بصفة خاصة.

وأشاد بن زايد بالدور الهام للدولة المصرية في إنجاح الجناح المصري بالإكسبو بصفة خاصة وإكسبو دبي 2020 بصفة عامة، مشيراً إلى أن الجناح المصري يعكس الانجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية بسواعد أبنائها كما يتضمن الانجازات التي ستتحقق خلال الأشهر المقبلة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن فخره كعربي للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن تنظيم هذا الحدث لأول مرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط يمثل انجازاً تاريخياً غير مسبوق ويعكس المقومات والامكانات والكفاءة التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعد نجاحاً لكافة دول المنطقة، مشيراً إلى أن إكسبو دبي 2020 يثبت أن التجارب الأكثر انفتاحاً على العالم هي التجارب الناجحة التي تحقق آمال وطموحات الشباب.