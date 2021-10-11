فوز 3 علماء بجائزة نوبل للاقتصاد لـ 2021

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، فوز الكندي ديفيد كارد الأمريكي جوشوا أنجريست والأميركي الهولندي جيدو إمبنس بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.

وقالت الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني إن الجائزة انقسمت نصفين الأولى بفوز ديفيد كارد لمساهمته التجريبية في اقتصاديات العمل، أم النصف الأخر لجوشوا أنجريست والأميركي الهولندي جيدو إمبنس، لمساهمتهم في تحليل العلاقات السببية.