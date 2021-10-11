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بيانات رسمية: 30% ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال عام.. وهذه المحافظة هي الأعلى

12:15 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بيانات رسمية: 30% ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال عام.. وهذه المحافظة هي الأعلى

أسعار الدواجن

كتبت- ياسمين سليم:

تظهر بيانات رسمية أن متوسط سعر الدواجن البيضاء ارتفع حاليًا بنسبة 30.17% مقارنة بسعر العام الماضي.

ووفقًا للنشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فإن متوسط سعر الدواجن البيضاء في سوق التجزئة يبلغ 32.19 جنيه بارتفاع نسبته 30.17% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة نسبتها 3.91% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وذكرت البيانات أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء تخطى متوسط السعر في بعض المحافظات، وكانت أعلى 5 محافظات ارتفاعًا في معدلات التغير خلال الأسبوع الأول من أكتوبر هي سوهاج ودمياط وقنا والغربية وكفر الشيخ.

وانخفض السعر في محافظات أخرى عن هذا المتوسط، وكانت أكثر 5 محافظات انخفاضًا هي الجيزة والإسماعيلية وشمال سيناء والمنوفية والمنيا، بالترتيب.

وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار البيضاء والبيض لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 3%.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير الزراعة فإن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بحوالي 90 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء سوق التجزئة اسعار البيض

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