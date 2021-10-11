كريدي أجريكول مصر يوقع بروتوكولًا مع شركة "ألترا طب" لتمويلها بـ 200 مليون جنيه

كتبت-منال المصري:

وقع بنك كريدي أجريكول بروتوكول تعاون مع شركة "ألترا طب" لتمويل القطاع الصحي بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من التداعيات التي سببتها جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان صادر له اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق منصة "ألترا طب" والتي تعد أول منصة إلكترونية لتوفير المستلزمات الطبية مع تقديم تمويل مصرفي مبتكر يقدم حصرياً عن طريق بنك كريدي أجريكول مصر.

ووقع البروتوكول "ولي لطفي" نائب العضو المنتدب لبنك "كريدي أجريكول" والدكتور "خالد دعبس" الرئيس التنفيذي لشركة "ألترا طب"، وذلك بحضور نيفين شكري رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول والدكتورة ياسمين دعبس رئيس مجلس إدارة الترا طب ونخبة من كبار المسؤولين في البنك والشركة.

وأضاف البنك أنه بموجب هذا البروتوكول سيقدم حلولًا تمويلية حصرية ومميزة، حيث سيتم توفير تسهيلات في السداد لعملاء "ألترا طب" لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والمعامل والمراكز الطبية.

وقال ولي لطفي، إن توقيع هذا البروتوكول يعد امتدادًا لمجهودات بنك كريدي أجريكول مصر في تلبية احتياجات عملائه، ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي باعتباره قطاعاً استراتيجياً هاماً حيث تهدف استراتيجية البنك إلى تحقيق الريادة في الاستدامة ودعم العملاء من خلال تقديم الخبرة المحلية والعالمية مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وقال خالد دعبس، رئيس مجلس إدارة شركة "ألترا طب" البرتوكول يهدف إلى المساهمة في تمويل عملاء ألترا طب بتسهيلات في السداد، وتقديم المبادرات التمويلية والاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع وأيضا توفير كافة المستلزمات الطبية في ظل استمرار جائحة كورونا.