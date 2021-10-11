توقعات بارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق بعد زيادة القائم

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة اللحوم القائم (الحي).

وبحسب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فإن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم ارتفع إلى 55 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو اللحم البقري القائم إلى 65 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

وأرجع أبو صدام زيادة أسعار القائم إلى ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، مما نتج عنه زيادة تكلفة التربية.

ووفقا لقول شرف، فإن أسعار اللحوم البلدي مستقرة حتى الآن بالأسواق.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز والضاني في الأسواق بين 130 و170 جنيهًا، باختلاف المنطقة التي يباع فيها.

وكانت أسعار اللحوم البلدي ارتفعت بعد عيد الأضحى الماضي 10 جنيهات للكيلو، نتيجة تراجع المعروض بعد كثرة عمليات الذبح خلال عيد الأضحى، وفقا لقول شرف في وقت سابق لمصراوي.