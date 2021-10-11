أوراسكوم للاستثمار تبيع أصولًا بقيمة 77.6 مليون دولار في البرازيل

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إنها باعت أصولًا مملوكة لها في البرازيل بقيمة 77.6 مليون دولار أي ما يعادل 1.211 مليار جنيه مصري.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنها استكملت الشروط المسبقة لعقد بيع الأدوار المملوكة من جانب شركاتها التابعة في مبنى "بانيو فيكتور مالزوني كوندومينيوم" الكائن في ولاية ساو باولو بدولة البرازيل وإتمام عملية البيع.

وقال البيان إن الشركة تعكف حاليًا على دراسة الفرص المتاحة المتوافقة مع السياسة الاستثمارية لها لاستثمار حصيلة البيع والتي من شأنها تعظيم أرباح الشركة والمساهمين.

وأضافت أنها ستعلن عن تفاصيل هذه الفرص الاستثمارية فور الانتهاء من دراستها واتخاذ قرارات بشأنها.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.