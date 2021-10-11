البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% إلى مستوى 10687 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.34%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.2% إلى مستوى 10662 نقطة.
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