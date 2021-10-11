البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% إلى مستوى 10687 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.34%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.2% إلى مستوى 10662 نقطة.