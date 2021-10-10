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التأمينات: السماح بتقسيط مديونيات الشركات والمصانع حتى 7 سنوات

05:06 م الأحد 10 أكتوبر 2021
التأمينات: السماح بتقسيط مديونيات الشركات والمصانع حتى 7 سنوات

خلال اللقاء

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة سمحت بتقسيط مديونيات الشركات والمصانع لديها حتى 7 سنوات وذلك لمن تزيد قيمة المديونية عن مليون جنيه وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة التأمينات.

وأوضح خلال لقاء له مع أعضاء جمعية مستثمري أكتوبر إلى أن الهيئة سمحت بمد تراخيص السيارات التي عليها مديونيات إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر حتى لا تصبح عقبه في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد استمع عوض لبعض العقبات التي تواجه المستثمرين في أعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي بإتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والسيارات.

وأطلقت الهيئة خدمة تقديم الاستمارات الخاصة بالتأمينات "استماره 1،2،6" من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.nosi.gov.eg بما يقلل من تداول المستندات الورقية ويوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.

اللواء جمال عوض تقسيط مديونيات الشركات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تراخيص السيارات

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