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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:59 م الأحد 10 أكتوبر 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 1.2% إلى مستوى 10662 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 84.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 35.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 119.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.99% إلى مستوى 10536 نقطة.

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