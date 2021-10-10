"طاقة عربية" تعتزم تنفيذ مشروعين للغاز والطاقة الشمسية بدولة السودان

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد من مجموعة القلعة القابضة للاستشارات المالية وشركة طاقة عربية، التابعة لها والعاملة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، دولة السودان من أجل عقد مناقشات بخصوص تنفيذ مشروعين للغاز والطاقة الشمسية في السودان، بحسب بيان من شركة طاقة عربية اليوم الأحد.

والتقى الوفد، الذي يترأسه الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني.

وحضر اللقاء أيضا لفيف من الوزراء والمسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم وزيري الطاقة والنقل ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي.

وتضمن اللقاء استعراض مشروعات طاقة عربية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة السودانية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وتعديل قانون الاستثمار؛ والتي من شأنها أن تمهد الطريق لإقامة مشروعي الغاز والطاقة الشمسية التي تعتزم طاقة عربية تنفيذهما بالسودان، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن زيارة السودان تلقت أهمية كبرى، حيث أعطى رئيس الوزراء السوداني توجيهات للوزارات المعنية بإحكام التنسيق والتعاون مع مجموعة القلعة متمثلة في شركة طاقة عربية، خاصة فيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية باعتباره من المشاريع المهمة ويأتي في أولويات الحكومة الانتقالية.