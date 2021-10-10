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فيسبوك يطلق أدوات وموارد جديدة للحفاظ على الصحة النفسية عبر تطبيقاته

01:37 م الأحد 10 أكتوبر 2021
فيسبوك يطلق أدوات وموارد جديدة للحفاظ على الصحة النفسية عبر تطبيقاته

فيسبوك

قال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم إنه أطلق موارد وأدوات وبرمجية جديدة للصحة النفسية عبر تطبيقاته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر.

وأوضح في بيان أنه يعمل مع خبراء الصحة النفسية والمنظمات في جميع أنحاء العالم لربط الأفراد بالدعم الذي يحتاجونه، كذلك تطلق محتوى وأدوات جديدة لتشجيع البشر على بدء محادثات حول الصحة النفسية.

وقال إنه تعاون مع خبراء الصحة النفسية لتطوير إرشادات وأدوات جديدة في مركز موارد الصحة العاطفية على فيسبوك.

وأوضح أنه يمكن أيضاً العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية مثل التمارين للمساعدة في تقليل الإجهاد من خلال روبوت دردشة تنبيهات الصحة على واتساب. كما تتوفر خطوط المساعدة الإقليمية، بما في ذلك روبوت دردشة "نصائح الوحدة" الذي طوره ائتلاف الاتصالات في المملكة المتحدة. على Messenger.

كما أطلق حزمة ملصقات "أنا أهتم بك" للمساعدة في بدء المحادثات عندما يصعب العثور على الكلمات.

فيسبوك الصحة النفسية اليوم العالمي للصحة النفسية تطوير إرشادات

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