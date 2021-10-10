إنبي توقع مذكرة تفاهم مع تكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة إنبي وشركة تكنيب الإيطالية للتعاون في مجال تحول الطاقة في إطار التزام وزارة البترول بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية.

وأوضح رئيس شركة إنبي أن مذكرة التفاهم تعد خطوة أولى إلى الأمام نحو التعاون بين الجانبين في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك استثمارا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز.

وقال إن هذا سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا أن شركة إنبي، الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري، تحرص على زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة على مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية.

وأضاف رئيس الشركة أن التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف أنحاء العالم.