3.8 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم في سبتمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في سبتمبر الماضي بلغت نحو ٣ مليارات و٨٤٩ مليونًا و٨٠٨ آلاف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و٥٣٩ شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت مليارًا و١٠١ مليون و٩٠٥ آلاف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٣٨٣ مليونًا و٦٤٤ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣٣٩ مليونًا و٩١٣ ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتصدير مشمول ٣٤٣٥ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت ١٢ مليارًا و٨٢٨ مليونًا و٥٦٢ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: "الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن".

وأشار إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في سبتمبر الماضي بنحو ٧ ملايين و٤٣١ ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت مليونًا و٩٧٧ ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١٤ مليونًا و٩٣٦ ألف جنيه.