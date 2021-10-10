البترول: لن تسمح بدخول الموظفين غير الملقحين لمقار عملهم بعد هذا التاريخ

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لن يسمح للعاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تقديم تحليل "PCR" كل 3 أيام اعتبارا من 24 نوفمبر 2021، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد الكتاب الدوري الذي وجهه مجلس الوزراء إلى جميع الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2021، والذي أشار إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.

ويتضمن هذا القرار أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى شهرين من تاريخ صدور الكتاب الدوري، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كرونا، أو تقديم تحليل "PCR" كل ثلاثة أيام.

وبحسب بيان البترول اليوم، قال الوزير إن تطعيمات لقاحات كورونا ضرورية وإلزامية لجميع العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وزملائهم في العمل للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الدولة نجحت في توفير اللقاحات اللازمة للمواطنين بمختلف أنواعها، مؤكدا أن اللقاحات متوفرة بالمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول تيسيراً على العاملين.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المهندس طارق الملا لعدد من المواقع والتسهيلات الإنتاجية بمنطقتي شقير ورأس غارب بخليج السويس بالبحر الأحمر.