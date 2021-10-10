البورصة ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% إلى مستوى 10591 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.43%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.99% إلى مستوى 10536 نقطة.
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