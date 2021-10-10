أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس في سوق الجملة بالعبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.