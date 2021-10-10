ارتفاع أسعار الغذاء يقفز بمعدل التضخم الشهري إلى 1.6% في سبتمبر

كتبت- ياسمين سليم:

قاد ارتفاع الخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة والألبان والبيض والزيوت، معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للارتفاع في سبتمبر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء اليوم الأحد إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، وأسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

وبحسب البيان سجلت مجموعة خدمات المستشفيات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%.

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2% خلال سبتمبر وكذلك أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس، مسجلًا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

وقال البيان، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.