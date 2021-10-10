Masrawy logo white

ارتفاع أسعار الغذاء يقفز بمعدل التضخم الشهري إلى 1.6% في سبتمبر

09:22 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
ارتفاع أسعار الغذاء يقفز بمعدل التضخم الشهري إلى 1.6% في سبتمبر

أسعار الخضروات

كتبت- ياسمين سليم:

قاد ارتفاع الخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة والألبان والبيض والزيوت، معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للارتفاع في سبتمبر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء اليوم الأحد إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، وأسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

وبحسب البيان سجلت مجموعة خدمات المستشفيات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%.

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2% خلال سبتمبر وكذلك أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس، مسجلًا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

وقال البيان، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

أسعار الخضروات معدل التضخم الشهري اللحوم الدواجن

الخبر التالى:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

611

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا