التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 8% في سبتمبر

كتبت-ياسمين سليم:

قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس، مسجلًا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.