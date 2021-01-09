عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوداني بعد إعادة تشكيله

استضاف جهاز التمثيل التجاري الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك برئاسة شريف الجبلي، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.

وقال أحمد مغاوري دياب، رئيس التمثيل التجاري، في بيان صحفي اليوم السبت إن الاجتماع جاء بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصري مع الجانب السوداني وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والسوداني.

وأضاف أن الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولي والذي سيعقد خلال الفترة من ٢١-٢٨ يناير الجاري حيث ستشارك مصر بأكبر جناح في تاريخ مشاركتها بهذا المعرض، وهو الأمر الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح مغاوري أن العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخما سواء في مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الأعمال، فضلا عن المشاركة في المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال في الجانبين، والتعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، إن المجلس حريص على المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السوداني.

ولفت إلى أنه المجلس رصد أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات وبما يسهم في تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في السوقين المصري والسوداني.