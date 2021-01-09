مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84ر56 نقطة، أو2ر0% ، ليصل إلى 97ر31097 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89ر20 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 68ر3824 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 50ر134 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 98ر13201 نقطة.
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