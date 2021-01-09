أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:10 ص السبت 09 يناير 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84ر56 نقطة، أو2ر0% ، ليصل إلى 97ر31097 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89ر20 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 68ر3824 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 50ر134 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 98ر13201 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا