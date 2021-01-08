الضرائب: المنظومة الإلكترونية تتيح التحقق من البيانات وتقليل نسبة الخطأ

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

جاء ذلك خلال الندوة الأولى التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة.

ويتم من خلال المنظومة ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلى درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، بحسب رئيس المصلحة.

وقال عبدالقادر، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تحرصان على توعية ممولي مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وذلك من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، إنه خلال المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، تطبق على مراكز كبار ممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجاري.

وأشار إلى أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية، كما تم إطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل، والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة.

وقال تيمور، إن مصلحة الضرائب وفرت خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء )، تيسيرًا على مجتمع الأعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

وأوضح أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول بإختيار نوع الخدمة التي يريد الحصول عليها من خلال الحصول على رقم لشباك، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة أو الرد على استفسار محدد، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة.

وأشار إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية في مرحلتها الأولى تتمثل فى تلقى الإقرارات الإلكترونية، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية .

وأوضح تيمور، أن الإقرار الجديد الذى يقدم على منظومة الإجراءات المميكنة لا يختلف عن الإقرار القديم بل سيكون أسهل وأيسر على الممولين.

وقال إن المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ، مؤكدًا على ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم على المنظومة الجديدة.

وشرح خطوات التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة وهى أولا إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب المصرية الرئيسية، ثانيا: ربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي ، ثالثا إضافة وكلاء عن الممول.