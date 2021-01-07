بعد تثبيتها 3 أشهر.. 6 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين في عام ونصف (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، تثبيت الأسعار الحالية للبنزين والسولار في السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يناير حتى مارس 2021.

ووفقا للقرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.

ويعد هذا القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، وذلك مع الانتهاء من تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات تم تطبيقه تدريجيا على عدة سنوات.

ويتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد.

و أرجعت اللجنة قرارها، في بيان لها أمس الأربعاء، إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وتراوح متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال فترة الربع الرابع من 2020 بين 15.68 جنيه و15.80 جنيه وهو ما يعد أقل نسبيا مما كان عليه خلال فترة الربع الثالث من العام بين 15.78 جنيه و16.15 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

بينما تراوح سعر برميل البترول خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 بين 37.45 و52.37 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز، وهو ما يعد أعلى نسبيا مما كان عليه خلال الربع الثالث من العام بين 39.69 و46.05 دولار، خاصة أن الشهر الأخير من الربع الرابع كان سعر البرميل فوق مستوى 50 دولارا أو قريبا منه.

وشهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر مع تصاعد الآمال بشأن سرعة وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي ارتفاع الطلب على الخام، وذلك مع الأنباء المتلاحقة بشأن اعتمادات اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا المستجد ونسب فعالياتها المرتفعة وبدء إنتاجها وتوزيعها للعديد من الدول.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي القرارات الستة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال عام ونصف من تطبيق الآلية.