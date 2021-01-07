أسعار الذهب في مصر تتراجع لأول مرة خلال 6 أيام.. والجرام يخسر 10 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للتراجع، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صعودها على مدار الثلاثة أيام الماضية لتنخفض لأول مرة في آخر 6 أيام، وهبط الجرام اليوم 10 جنيهات دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 958 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.44%، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو 8.3 دولارات مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، لتسجل الأوقية 1910.2 دولار في تمام الساعة 12:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.