رئيس آتون ريسورسيز للذهب: ندخل 2021 بتفاؤل لكن "مطبات محتملة" في الطريق بسبب كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قال مارك كامبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آتون ريسورسيز للتعدين الكندية، إن الشركة لديها نظرة تفاؤلية للعام الجديد 2021، بعد عام هادئ في 2020، لكن مازال فيروس كورونا يهدد بوضع مطبات في الطريق.

وأضاف في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه، أن :"آتون تدخل العام الجديد، بتفاؤل وهدف وتصميم على النجاح وهذا أمر مثير حقًا، حيث يظهر قطاع المعادن في مصر الآن علامات ملموسة على التطور".

وأوضح :"نعتزم تطوير منجم الذهب التشغيلي الثاني في مصر في الحمامة ، بالإضافة إلى رودروين وحمامه، نعتقد أن امتياز أبو مروات لديه إمكانات على مستوى المنطقة ويحتوي على العديد من أهداف التنقيب عن الذهب المثيرة. لقد طورنا برنامجًا طموحًا للتنقيب والتطوير من المخطط أن يبدأ في أقرب وقت ممكن في عام 2021".

وأشار إلى أنه لا تزال هناك مطبات محتملة في الطريق بسبب فيروس كورونا COVID-19 ولكننا سنعمل على التغلب عليها.

وقال إن خطة الشركة، إحضار حفارتين في رودارين وحمامة، كما تعتزم حفر إمكانات إضافية لموارد الأكسيد في منطقة الحمامة الشرقية، والتي لم يتم اختبارها حتى الآن.

وأشار إلى أن توقيت تنفيذ الخطط، لا يزال يعتمد على COVID-19 مع حظر السفر والإغلاق والقيود المحلية التي لا تزال تسبب تأخيرًا في جلب المعدات والأفراد إلى مصر. بالإضافة إلى ذلك، تظل صحة وسلامة جميع موظفينا محور التركيز الأساسي.