وزيرة التجارة: إعداد مشروع قانون لتمويل صندوق تحفيز الصناعات المحلية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة تعد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب الجديد من أجل تمويل صندوق تحفيز الصناعات المحلية.

وأوضحت الوزيرة أن تفعيل الصندوق يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب حيث يتم تمويله من خلال فرض رسوم يطلق عليها "الرسم الأخضر" وذلك بما يتناشي مع التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وقالت الوزيرة إن الصندوق سيدعم بعض الصناعات المهمة والتي لها ميزة استراتيجية في مصر وفي مقدمتها السيارات و الأثاث والمنسوجات.