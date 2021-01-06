ما هي أنواع السيارات في مبادرة إحلال المركبات القديمة.. وقيمة "التخريد"؟

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن الوزارة اتفقت مع 9 شركات سيارات محلية من أجل المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة، دون الإعلان عن أسمائها.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم على هامش اليوم الأخير من معرض تكنولوجيا إحلال المركبات إن الشركات المشاركة في المبادرة هي شركات تصنيع محلي فقط -في المرحلة الحالية- سواء فيما يتعلق بالسيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص.

وأضافت أن الوزارة ستعلن عن موديلات وأنواع وأسعار السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة والتي ستكون من شركات التصنيع المحلية التسعة التي تم الاتفاق معها.

وقالت الوزيرة إن التقديم للمبادرة يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (www.gogreenmasr.com) وإنه خلال أيام المعرض الثلاثة سجل 20 ألف مواطن وأنشأوا حسابات لهم على الموقع وعدد المتقدمين بطلبات للإحلال منهم أكثر من 10 آلاف طلب.

وأضافت أن الوزارة ستدرس بداية من يوم السبت المقبل الطلبات المقدمة من المواطنين لإحلال سياراتهم القديمة مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات، ثم توجيه من ينطبق عليهم الشروط للبنوك للحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

وقال حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات اليوم إن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، والذي كان مسؤولا عن مشروع التاكسي الأبيض في القاهرة هو من سيتواصل مع المواطنين أصحاب طلبات الإحلال من خلال رسائل لإعلامهم بخطوات الحصول على السيارة الجديدة وآلية التعاقد مع البنوك.

وأوضح العشري أن مقابل تخريد السيارة الملاكي والأجرة سيكون 12 ألف جنيه، والميكروباص 20 ألف جنيه، وأنه سيضاف عليهم دعم من الدولة من خلال إعفاءات جمركية وضريبية يتم تقديمها لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يكون إجمالي الدعم أو ما يطلق عليه الحافز الأخضر لا يزيد على 50 ألف جنيه شاملا قيمة التخريد، وهو ما سيتم اعتباره مقدمًا لشراء السيارة الجديدة.

وقال إنه سيتم استقبال طلبات أصحاب السيارات القديمة من الراغبين في إحلالها وتحديد السيارات المطلوب شراؤها من أجل توفيرها على دفعات، والتي ستكون مجهزة للعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين).

وقالت وزيرة التجارة في المؤتمر الصحفي اليوم إن وزارة التنمية المحلية ستخصص ساحات في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات لاستلام السيارات القديمة من المواطنين.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وقالت جامع إن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن، وليس السيارة القديمة.

وأضافت أن الطلبات المقدمة على الموقع لابد أن تتضمن رخصة سيارة سارية وتاريخ صناعتها؛ لأن المبادرة تتعلق بالسيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة.

وقالت الوزيرة إن إجراءات الحصول على التمويل ستكون موحدة ومبسطة وفق مبادرة البنك المركزي بفائدة مخفضة 3% ومدة تقسيط غير مسبوقة في البنوك تصل إلى 10 سنوات.

وأشارت إلى أن أقل قسط لشراء السيارة الجديدة ضمن المبادرة هو 1600 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات.