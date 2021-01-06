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حمادة رزق رئيسًا لحي الشرابية خلفا للواء عادل برغش

03:26 م الأربعاء 06 يناير 2021
حمادة رزق رئيسًا لحي الشرابية خلفا للواء عادل برغش

اللواء خالد عبدالعال

كتب- مصراوي:

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بتكليف المهندس حمادة رزق سكرتير حي الساحل، بتولي رئاسة حي الشرابية، خلفا للواء عادل برغش.

وأكد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مؤكدا أن المهندس حمادة رزق يتمتع بكفاءة عالية بخلاف إمكانياته وخبرته وقدرته على تحمل المسئولية ومسيرته الإدارية والميدانية والتطويرية المتميزة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته في العمل وخدمة المواطنين في الشرابية.

يذكر أن المهندس حمادة رزق قد عمل مدير عام منطقة الإسكان بحي الساحل ثم تولى سكرتيرا للحي.

حمادة رزق عادل برغش خالد عبدالعال حي الشرابية

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