حمادة رزق رئيسًا لحي الشرابية خلفا للواء عادل برغش
كتب- مصراوي:
أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بتكليف المهندس حمادة رزق سكرتير حي الساحل، بتولي رئاسة حي الشرابية، خلفا للواء عادل برغش.
وأكد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مؤكدا أن المهندس حمادة رزق يتمتع بكفاءة عالية بخلاف إمكانياته وخبرته وقدرته على تحمل المسئولية ومسيرته الإدارية والميدانية والتطويرية المتميزة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته في العمل وخدمة المواطنين في الشرابية.
يذكر أن المهندس حمادة رزق قد عمل مدير عام منطقة الإسكان بحي الساحل ثم تولى سكرتيرا للحي.
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