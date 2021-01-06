ارتفاع سعر الأعلاف يزيد أعباء "مربي الدواجن" خلال الشتاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأعلاف، خلال الشهرين الماضيين، ليصل سعر الطن إلى نحو 8 آلاف جنيه، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، إن أسعار الأعلاف مستمرة في صعودها منذ شهرين، حيث زاد الطن من 5800 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، نتيجة تراجع المعروض منه مقارنة بالطلب.

وبرر السيد، تراجع المعروض، بأن بعض الدول التي نستورد منها أعلاف مثل الأرجنتين قررت استخدام ما لديها من أعلاف كمخزون احتياطي لها بسبب استمرار أزمة كورونا التي لا يعرف أحد متى ستنتهي.

وتستورد مصر الأعلاف من الأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا، بحسب السيد.

وأضاف السيد، أن زيادة الأعلاف خلال فصل الشتاء ثقلت الأعباء على مربي الدواجن، وذلك في ظل تراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة التربية.

وأوضح السيد، أن الأعباء تزداد في فصل الشتاء من زيادة في تكلفة التدفئة والأمصال للدواجن، بالإضافة إلى زيادة أعداد النفوق.

وبحسب السيد، فإن مربي الدواجن يعانون من الخسائر الكبيرة منذ أكثر من شهرين بسبب تراجع أسعار الدواجن وتراجع الطلب.

وذكر رئيس الشعبة، أن السعر المعلن للكيلو بالبورصات قد يضطر المربي إلى البيع بأقل منه، لبيع أي كم من الدواجن لديه، بدلا من البقاء عنده واستمراره في تكبد الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكلفة التربية.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع اليوم إلى 22 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا أمس، ليباع للمستهلك 26 جنيهًا بالأسواق.

واستقر سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو إلى 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.