سامسونج: ارتفاع الطلب على أجهزة التلفزيونات خلال 2020 بسبب كورونا

كتب-علاء حجاج:

قالت شركة سامسونج إن العام الماضي شهد زيادة في الطلب على أجهزة التلفزيونات بشكل ملحوظ جراء لجوء المستخدمين حول العالم إلى الأنشطة الترفيهية في قضاء الوقت في ظل الحجر المنزلي وتطبيق التباعد الاجتماعي، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الشركة لمختلف فروعها حول العالم وشارك بها مصراوي كممثل للسوق المصري.

وأضافت سامسونج أنها استطاعت اقتناص النصيب الأكبر من الحصة السوقية بنسبة 44.1%.

واستعرضت الشركة خلال ورشة العمل استراتيجيتها خلال العام الجديد والتي تركز على مسارين متوازيين هما إنتاج أجهزة QLED، إلى جانب أجهزة MicroLED التي تمثل منتج مبتكر من الجيل التالي.

وتتوقع سامسونج أن تتجاوز شحنات شاشات Micro LED الـ 10 ملايين وحدة بسوق الساعات الذكية بحلول عام 2027، أما عن الـ Micro LED في سوق صناعة التلفزيون، فمن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 3.3 مليون وحدة.

ومن المتوقع أن توفر سامسونج تلفزيونات MicroLED للمستهلكين في الربع الأول من عام 2021.

وقالت سامسونج إن تلفزيونات MicroLED تتميز بنقاء الألوان، كما تتميز شاشة Micro LED من سامسونج بإطارها الرفيع حيث تبلغ نسبة الشاشة من هيكلها 100٪.