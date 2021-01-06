شركات غازتك وكارجاس وشل أوت توقع عقود إنشاء محطات تموين غاز جديدة

وزير البترول: إقبال متزايد من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود وتسليم شركتي غازتك وكارجاس 24 قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق "شل أوت"، التي تقدم خدمات تموين الوقود على الطرق.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التوقيع يأتي كمرحلة أولى بين الجانبين في إطار جهود الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات.

ووقع العقود اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، ومجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، وناصر أمين رئيس شركة كارجاس.

وكانت الحكومة أمس الأول الاثنين تفاصيل البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وبحسب بيان اليوم، قال وزير البترول إن هذا التوقيع يأتي في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين واستمراراً لتقديم الخدمات المتميزة التي نجحت "شل أوت" في ترسيخها كعلامة تجارية في أذهان المواطنين.

وأضاف الوزير أن تقديم خدمات الغاز الطبيعي كوقود من تموين وتحويل يعد دعما قويا لخطط قطاع البترول في مضاعفة محطات التموين بالغاز وتوفيره للمواطنين وزيادة أعداد المستفيدين منه ومن الأنظمة التي وفرتها المبادرة لراغبي التحويل، وتواجد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي ضمن منظومة توفير وتداول الوقود بمصر.

وذكر أن هذا التوقيع يأتي كبداية لمزيد من التعاون في انتشار المحطات وتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

من جانبه، أشاد رئيس شركة "شل أوت" بالدعم المقدم من قطاع البترول لتصبح شركته كياناً ناجحاً إلى جانب الكيانات العاملة في السوق تتكامل في تقديم الخدمات وتنافس على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، بحسب البيان.

وذكر أن انتشار محطات الغاز الطبيعي على الطرق التابعة للشركة يخدم مرتادي تلك الطرق ويؤمن المسافرين عليها، كما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية.

وأكد مجدي أنور الالتزام بتقديم الشركة كافة التسهيلات اللازمة لشركتي غازتك وكارجاس للإسراع بإنشاء تلك المحطات.

وحضر التوقيع محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، وأحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات.