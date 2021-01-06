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أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يرتفع 21 جنيهًا في 3 أيام

01:19 م الأربعاء 06 يناير 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يرتفع 21 جنيهًا في 3 أيام

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت أمس الثلاثاء، وصعد الجرام الواحد جنيهين، كما زاد الجرام أول أمس 13 جنيهًا، ليصبح إجمالي الزيادة على مدار الثلاثة أيام 21 جنيهًا.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 848 جنيهًا مقابل 842 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 727 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 969 جنيهًا، والجنيه الذهب 6784 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.30%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 5.92 دولارات، لتسجل الأوقية 1955.9 دولار في تمام الساعة 12:41 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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