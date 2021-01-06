الحكومة تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير – مارس 2021)، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وستبقى أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند مستوياتها الحالية بعد قرار اللجنة وهي 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.5 جنيه للتر البنزين 92، و8.5 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وكان مصدر حكومي توقع، لمصراوي في تقرير سابق، تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام القادم، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال المصدر، لمصراوي في وقت سابق، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة أسعار الوقود ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، لتحديد أسعار المواد البترولية التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس.

وتعمل الحكومة على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفق مجموعة من المتغيرات من بينها أسعار البترول العالمية وسعر صرف الدولار.

وتراوح متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال فترة الربع الرابع من 2020 بين 15.68 جنيه و15.80 جنيه وهو ما يعد أقل نسبيا مما كان عليه خلال فترة الربع الثالث من العام بين 15.78 جنيه و16.15 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

بينما تراوح سعر برميل البترول خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 بين 37.45 و52.37 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز، وهو ما يعد أعلى نسبيا مما كان عليه خلال الربع الثالث من العام بين 39.69 و46.05 دولار، خاصة أن الشهر الأخير من الربع الرابع كان سعر البرميل فوق مستوى 50 دولارا أو قريبا منه.

وشهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر مع تصاعد الآمال بشأن سرعة وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي ارتفاع الطلب على الخام، وذلك مع الأنباء المتلاحقة بشأن اعتمادات اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا المستجد ونسب فعالياتها المرتفعة وبدء إنتاجها وتوزيعها للعديد من الدول.