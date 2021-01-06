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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 06 يناير 2021
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الاسماك

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