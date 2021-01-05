رئيس شركة القلعة: إنشاء 300 محطة تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

كتبت – شيماء حفظي:

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه سيتم إنشاء 300 محطة تعمل بالغاز خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال ثلاث شركات تعمل في مصر من ضمنها "ماستر جاس" المملوكة لطاقة عربية.

وأوضح هيكل، في تصريحات تليفزيونية، إن التحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي المتوفر محلياً خاصة في سيارات النقل سوف يوفر حوالى 15- 20% من تكلفة النقلة الواحدة.

وأشار إلى "أن هذا المشروع سوف يساهم في تقليل عجز الميزانية العامة للدولة، وعجز الميزان التجاري فضلاً عن خلق فرص عمل كثيرة جدًا."

واستعرض هيكل أمام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الحلول التي تقدمها شركة طاقة عربية لدعم خطه الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المتوفر محلياً، إضافة إلى السولار أيضًا، من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط.

وأوضح هيكل أنه عند الانتهاء من هذا المشروع بعد 4-5 سنوات سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار في الميزان التجاري للدولة. و أكد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضبط تسعير كل نوع من أنواع الطاقة مما مهد الطريق لمشروع تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز.

وأشار إلى أن أغلب محطات التموين بالغاز والسولار سيتم إنشائها على الطرق السريعة حتى تستطيع سيارات النقل الثقيل الاستفادة منها، مشيرًا إلى صعوبة تواجدها داخل القاهرة الكبرى أو المدن.

وأضاف هيكل أيضاً أن أكبر مشروع من نوعه يتم العمل عليه حاليًا يتمثل في توصيل الغاز لمدينة الخارجة، ذاكرًا أن هذه المنطقة يوجد بها 14 ألف منزل، من خلال توصيل الغاز عن طريق "أنبوب افتراضي يتحرك على عجل".

وقال إن "منزل بهذه التكنولوجيا سيوفر متوسط من 50 إلى 60 جنيهًا في الفاتورة الشهرية، فضلًا عن السهولة والوفرة في الاستخدام".