أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

رئيس شركة القلعة: إنشاء 300 محطة تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

01:52 م الثلاثاء 05 يناير 2021
رئيس شركة القلعة: إنشاء 300 محطة تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المالكة للمش

كتبت – شيماء حفظي:

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه سيتم إنشاء 300 محطة تعمل بالغاز خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال ثلاث شركات تعمل في مصر من ضمنها "ماستر جاس" المملوكة لطاقة عربية.

وأوضح هيكل، في تصريحات تليفزيونية، إن التحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي المتوفر محلياً خاصة في سيارات النقل سوف يوفر حوالى 15- 20% من تكلفة النقلة الواحدة.

وأشار إلى "أن هذا المشروع سوف يساهم في تقليل عجز الميزانية العامة للدولة، وعجز الميزان التجاري فضلاً عن خلق فرص عمل كثيرة جدًا."

واستعرض هيكل أمام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الحلول التي تقدمها شركة طاقة عربية لدعم خطه الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المتوفر محلياً، إضافة إلى السولار أيضًا، من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط.

وأوضح هيكل أنه عند الانتهاء من هذا المشروع بعد 4-5 سنوات سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار في الميزان التجاري للدولة. و أكد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضبط تسعير كل نوع من أنواع الطاقة مما مهد الطريق لمشروع تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز.

وأشار إلى أن أغلب محطات التموين بالغاز والسولار سيتم إنشائها على الطرق السريعة حتى تستطيع سيارات النقل الثقيل الاستفادة منها، مشيرًا إلى صعوبة تواجدها داخل القاهرة الكبرى أو المدن.

وأضاف هيكل أيضاً أن أكبر مشروع من نوعه يتم العمل عليه حاليًا يتمثل في توصيل الغاز لمدينة الخارجة، ذاكرًا أن هذه المنطقة يوجد بها 14 ألف منزل، من خلال توصيل الغاز عن طريق "أنبوب افتراضي يتحرك على عجل".

وقال إن "منزل بهذه التكنولوجيا سيوفر متوسط من 50 إلى 60 جنيهًا في الفاتورة الشهرية، فضلًا عن السهولة والوفرة في الاستخدام".

أحمد هيكل شركة القلعة الغاز الطبيعي

الخبر التالى:

مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ 281 شهيدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا