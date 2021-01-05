التجارة: إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي

كتبت - شيماء حفظي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توشيبا العربي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتضمن التشكيل عضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم شركة أتلانتيك اندستريز ليمتد، والمهندس طارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، والمهندس/ أحمد السويدي شركة السويدى الكتريك، وعرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما تضمن عضوية المهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس محمد الخشن شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، وعواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو" والدكتور رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية وعبده عبد الحميد شركة شولح للأثاث.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

كما نص القرار على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.