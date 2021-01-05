أقساط تبدأ من 1600 جنيه.. 5 أسئلة عن شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز

كتبت- ياسمين سليم:

طرحت الحكومة أمس البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مستهدفة نحو 400 ألف سيارة في المرحلة الأولى للبرنامج ومدته 3 سنوات.

ووفقًا لما أعلنته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أمس، تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، وتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وهذه أبرز الأسئلة المتعلقة للبرنامج:

أين تطبق المرحلة الأولى؟

تطبق المرحلة الأولى للبرنامج في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

كيف تستعلم وتسجل في البرنامج؟

خصصت الحكومة خطًا ساخنًا رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

سيكون التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (www.gogreenmasr.com)، على أن يتم التواصل مع أصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط ومدتها.

كم تبلغ قيمة التمويل والقسط الشهري؟

أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة مخفضة 3% مقطوعة وستكون متوفرة في كل البنوك.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس أثناء جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إتاحة تمويل بقيمة 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالي المراحل الثلاث 60 مليار جنيه.

سيستفيد من التمويل الأفراد الراغبين في إحلال ملاكي أو أجرة أو ميكروباص بالوقود المزدوج، وتصل مدة القرض إلى 10 سنوات على حسب رغبة العميل، وفقًا لعامر.

وبحسب عامر سيعتبر مقابل تخريد السيارة جزءًا من المقدم، وتعفي المبادرة الأفراد من نسبة القروض، التي تمثل الحد الأقصى للشخص الواحد بالنسبة للدخل.

وقال عامر: "حسبنا القسط الشهري على العربيات المختلفة، وجدنا أن العربية إللي بـ150 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهري بالفائدة بالكامل 1600 جنيه، والعربية إللي سعرها 200 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهري 2167 جنيه".

وتابع: "أحنا عاملين قرض بمبلغ 200 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، وعاملين مقارنة لو أخذ القرض بالشروط الحالية ولو أخذ القرض بشروط المبادرة، وجدنا فرق توفير تقريبًا 30% من التكلفة الشهرية على المواطن".

ما شروط التمويل للسيارات الملاكي؟

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة

2- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

3- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية – وديعة).

4- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

2- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

ما شروط تمويل سيارات الأجرة والميكروباص؟

1 – ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2 – أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3 - التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4 – ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

6 – ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7 - فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

2 – تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3 – رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.