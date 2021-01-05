غرفة الحبوب: بدء توريد الأرز المحلي لوزارة التموين والمخزون يكفي لنهاية العام

كتبت - شيماء حفظي:

قال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه بدأ توريد الأرز الأبيض المحلي لصالح وزارة التموين، لطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية.

وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في ظل حرص الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية وأيضا زيادة فى الأسعار.

وقال إن مصر نجحت فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم توريد ما يقرب من 10 الآف طن أرز محلي لصالح هيئة السلع التموينية منذ أول الشهر الحالي من إجمالي الكميات المتعاقد على توريدها على مدار شهر يناير الجاري 30 ألف طن.

وأشار إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية عام 2021، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب تحرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأن الشعبة ستواصل توريد الأرز لصالح وزارة التموين حتى شهر أغسطس المقبل ليصل اجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف طن على مدار الأشهر المقبلة.

وقال إن مخزون الأرز المحلى يكفى حتى نهاية العام الجاري بالإضافة إلى بدء حصاد المنتج الجديد اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجى أيضا حتى العام المقبل.