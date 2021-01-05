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تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:37 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة بين 20 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما صعد سعر كيلو البرتقال البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.2 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الطماطم أسعار الخضر الكوسة البطاطس الملوخية

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