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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:28 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.07%، إلى مستوى 10807 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.29% إلى مستوى 10813 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم

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