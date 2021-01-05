البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.07%، إلى مستوى 10807 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.29% إلى مستوى 10813 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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