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التضامن: استمرار عمل الحضانات بكثافة 50%.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

10:28 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
التضامن: استمرار عمل الحضانات بكثافة 50%.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء إن العمل بالحضانات سيستمر مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50% وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت في بيان صحفي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستتابع الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ٥٠٪؜، مضيفة أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وبحسب الوزيرة فإنه تم غلق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

وفي يوليو الماضي أعادت الوزارة فتحت الحضانات بعد أشهر من إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام بخفض نسبة الحضور إلى 50% لتفادي التكدس واتخاذ إجراءات احترازية.

فيروس كورونا وزارة التضامن نيفين القباج

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