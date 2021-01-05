أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسة أمس.

وتراجع الذهب إلى 1937.9 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.02% مقارنة بجلسة أمس، في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الدولار ارتفعت بختام جلسة أمس الاثنين إلى 1942.8 دولارا للأوقية.