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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

09:51 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسة أمس.

وتراجع الذهب إلى 1937.9 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.02% مقارنة بجلسة أمس، في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الدولار ارتفعت بختام جلسة أمس الاثنين إلى 1942.8 دولارا للأوقية.

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