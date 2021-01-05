أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسة أمس.
وتراجع الذهب إلى 1937.9 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.02% مقارنة بجلسة أمس، في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الدولار ارتفعت بختام جلسة أمس الاثنين إلى 1942.8 دولارا للأوقية.
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