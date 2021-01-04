وزيرة التجارة: 50 ألف جنيه حدا أقصى لحافز إحلال السيارات القديمة

كتب- عبدالقادر رمضان

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم الاثنين إن الحكومة ستقدم حافزا لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات.

وأضافت ردا على سؤال لمصراوي على هامش اليوم الأول لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات إن "الحافز الأخضر سيكون بحد أقصى 50 ألف جنيه".

وأضافت أن قيمة الحافز بالإضافة إلى قيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامها كمقدم لشراء السيارة القديمة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.

"مقابل التخريد سيختلف من سيارة لأخرى، وسيتولى مسؤوليته وزارتي الداخلية والتنمية المحلية بالاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن".

وقالت الوزيرة إنها تستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة في العام الجاري بواقع 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة، و15 ألف ميكروباص.

وأضافت أن التقديم للمبادرة سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتم التأكد من استيفاء كل متقدم من شروط المبادرة والتواصل معه من أجل التوجه لأحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم سيارته للتخريد.

وأضافت أن السيارات التي يمكن أن تدخل في المبادرة يجب أن يكون عمرها أكثر من 20 سنة، وأن يكون لها رخصة سارية باسم صاحبها المتقدم للحصول على الدعم.

وقالت الوزيرة إن معرض تكنولوجيا إحلال السيارات الهدف منه الاطلاع على نماذج السيارات التي تعمل بالغاز والتعرف على الإجراءات والشروط الخاصة بالمبادرة.

وأشارت إلى أن أكثر من 30 شركة تشارك في المبادرة منهم 9 شركات تعمل في التصنيع المحلي للسيارات.

وقالت الوزيرة إن المبادرة الخاصة بتمويل السيارات التي أطلقها المركزي ستكون متوفرة في كل البنوك بنفس الإجراءات والشروط.

وقالت إن قيمة الأقساط ومدتها ستكون على حسب سعر السيارة الجديدة وقيمة المقدم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تلقى أكثر من 500 طلب في أول ساعة من إطلاقه اليوم.