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فوضى وزحام في معرض إحلال السيارات.. ووزيرة التجارة: طولوا بالكم المبادرة مدتها 3 سنوات

05:11 م الإثنين 04 يناير 2021
فوضى وزحام في معرض إحلال السيارات.. ووزيرة التجارة: طولوا بالكم المبادرة مدتها 3 سنوات

زحام شديد خلال معرض إحلال السيارات

كتب-عبد القادر رمضان:

طالبت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الحاضرين في مؤتمر إطلاق مبادرة إحلال السيارات بالتسجيل على الموقع الذي أعلنت عنه الوزارة.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنن للحاضرين "طولوا بالكم.. المبادرة مدتها 3 سنوات".

وأعلنت الوزارة عن الموقع الإلكتروني لتسجيل طلب إحلال السيارة وهو www.gogreenmasr.com.

واشتكى عدد كبير من الزوار من عدم وضوح تفاصيل المبادرة أو السيارات المشاركة ولا الجهة المسؤولة عن تخريد السيارات القديمة.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر إن المبادرة مدتها ثلاث سنوات، ولا بد أن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم، وعقد ملكيتها مسجل.

وكان المعرض شهد حالة من للفوضى والزحام في المعرض بسبب عدم الإعلان عن مكان استلام طلبات التقديم من أصحاب السيارات.

وانطلق اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وشهد زحامًا شديدًا مع بداية الفعاليات.

نيفين جامع وزيرة التجارة وزارة الصناعة

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