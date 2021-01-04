زحام شديد في معرض إحلال السيارات.. وإطلاق موقع إلكتروني للتسجيل في المبادرة

وزير البترول: إقبال متزايد من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

كتب- عبد القادر رمضان:

شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة زحامًا شديدًا مع انطلاق فعالياته اليوم الاثنين.

وتستمر مبادرة إحلال السيارات لمدة 3 سنوات، وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

والمعرض المقام للتعرف على السيارات المشاركة، ولم تعلن الشركات أسعار هذه السيارات حتى الآن.

واشتكى عدد كبير من زوار المعرض من عدم وضوح تفاصيل المبادرة أو السيارات المشاركة ولا الجهة المسؤولة عن تخريد السيارات القديمة.

وشهدت الساحات الخارجية للمعرض حضور عدد كبير من المواطنين مع سياراتهم القديمة من أجل المشاركة بالمبادرة.

وأعلنت الوزارة موقع التسجيل للمشاركة في المبادرة وهو الآتي: