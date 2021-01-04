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خلال 2020.. إيرادات قناة السويس تتراجع لأول مرة في آخر 5 سنوات (جراف)

03:23 م الإثنين 04 يناير 2021
خلال 2020.. إيرادات قناة السويس تتراجع لأول مرة في آخر 5 سنوات (جراف)

قناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

شهدت إيرادات قناة السويس خلال عام 2020 انخفاضا لأول مرة في آخر 5 سنوات، حيث تراجعت إلى 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل نحو 5.8 مليار دولار في عام 2019.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان للهيئة أمس، إن الإيرادات المحققة خلال عام 2020 والبالغة 5.61 مليار دولار، تعد ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة.

وأضاف ربيع أن هذه الإيرادات تعكس مرونة واحترافية في التعامل لم تشهدها القناة من قبل خلال تعاملها مع أزمات سابقة مثل أزمة انهيار أسعار النفط خلال عام 2016 التي تراجعت فيها عائدات القناة إلى 5 مليارات دولار، وأزمة الديون السيادية العالمية عام 2009 والتي تراجعت فيها عائدات القناة إلى نحو 4.29 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس خلال السنوات الخمس الأخيرة.

قناة السويس أسامة ربيع إيرادات قناة السويس

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