أبرز التوقعات لمؤشرات الاقتصاد المصري في 2021 (جراف تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

يدخل الاقتصاد المصري العام الجديد، بحمل ثقيل خلفه آثار فيروس كورونا وتداعياته على مصر ودول العالم.

ورغم أن مؤشرات الاقتصاد المصري أبدت مثابرة خلال الشهور التي تلت انتشار الفيروس في العالم، وتمكنت من الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي عم العالم بأكمله، إلا أنها ستبقى مرهونة خلال العام الجديد بمدى إمكانية السيطرة على الفيروس وعودة الحياة لطبيعتها سواء في مصر أو العالم.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز التوقعات للاقتصاد المصري خلال العام الجديد والعام المالي الجاري، وفقًا لمؤسسات دولية وبنوك استثمار.