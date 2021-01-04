تراجع حاد في عملة بيتكوين الرقمية وتسجل أقل من 30 ألف دولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال آخر 24 ساعة بنسبة 10.3% وسط تعاملات متذبذبة وصلت فيها نسبة الانخفاض خلال 24 ساعة في وقت سابق من اليوم إلى 14%، فيما يبدو أنها عمليات جني أرباح

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب، وصل سعر عملة بيتكوين في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة إلى حدود 30 ألف دولار فاقدا نحو 3900 دولارا، مقلصا خسارته بعد أن تراجع إلى 28723 دولارا وهو أقل مستوى له خلال الجلسة.

وكانت أسعار بيتكوين شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات أمس لتتجاوز مستوى 34 ألف دولار لأول مرة في تاريخها وهو ما يعد استمرارا للصعود الكبير الذي بدأته منذ سبتمبر، والذي ازدادت قوة وتيرته منذ 10 ديسمبر الماضي.

وصعدت العملة الرقمية الأشهر في نحو 3 أشهر فقط بأكثر من 23 ألف دولار أو ما يعادل 218% مسجلة مستويات قياسية جديدة بدأت منذ تجاوزها مستوى 20 ألف دولار، لتعيد إلى الأذهان ما فعلته في عام 2017 وهو ما كان سبب ذيع صيتها رغم عدم الاعتراف بها من جانب أغلب الدول والحكومات والتحذير من مخاطرها.

ورغم أن الصعود الأخير بدأ بشكل كبير منذ نهاية سبتمبر الماضي فإن الصعود الملحوظ بدأ منذ نهاية مارس الماضي عندما كان سعر بيتكوين 6494 دولارا، وهو ما تزامن مع بدء تفشي أزمة كورونا المستجد على مستوى العالم ولجوء المستثمرين إلى عدد من الملاذات الآمنة وهو ما تسبب في عودة ظهور بيتكوين على الساحة.

وبحسب ما أشارت إليه شبكة بي بي سي، فإن ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية في الشهور والأيام الأخيرة يعود إلى إقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جني أرباح سريعة، وأن محللين يعتقدون أن بيتكوين ستواصل صعودها مع المزيد من الانخفاض لأسعار الدولار عالميا.

وانخفضت قيمة الدولار بسبب حوافز مالية كبيرة قدّمها البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لينهي الدولار عام 2020 بأكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017، بحسب بي بي سي.

وبحسب وكالة بلومبرج، قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة نيكسو في لندن، التي تعتبر نفسها أكبر مقرض للعملات المشفرة في العالم، إن العملة ستكون في طريقها إلى 50 ألف دولار على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2021.

وأضاف أن المستثمرين المؤسسين الذين يعودون إلى مكاتبهم هذا الأسبوع من المرجح أن يدعموا الأسعار أكثر بعد شراء التجزئة خلال العطلات.

وقال مايك ماكجلون، الخبير الاستراتيجي للسلع في بلومبرج إنتليجنس، في مذكرة الشهر الماضي، إنه تم تبني بيتكوين في المزيد من محافظ الاستثمار العالمية مع توسع أصحابها خارج نطاق خبراء التكنولوجيا والمضاربين.

وأضاف أن أنصار هذه العملة استغلوا أيضا ما يقال إن العملة يمكن أن تعمل كمخزن للثروة وسط تفشي طباعة أموال البنك المركزي "الأمريكي"، حتى مع استمرار التضخم في الغالب.