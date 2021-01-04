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إكسون موبيل إيجبت تحصل امتياز للبحث والتنقيب بمنطقة "ستار" البحرية

12:23 م الإثنين 04 يناير 2021
إكسون موبيل إيجبت تحصل امتياز للبحث والتنقيب بمنطقة "ستار" البحرية

إكسون موبيل

كتب- أحمد السيد:

وقعت شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد بالمشاركة مع شركة ثورة للبترول اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للحصول على حق امتياز يغطي أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقة "ستار" البحرية والتي تقع في المياه الإقليمية المصرية.

وقال بيان من شركة إكسون موبيل إيجبت اليوم الاثنين إنها ستنفذ عمليات التشغيل وتمتلك حصة تبلغ 90%، بينما تمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%، وتتضمن عمليات التشغيل إعادة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

ونقل البيان عن المهندس عمرو أبو عيطة، مدير عام شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد في مصر، قوله إن الاتفاقية تعزز من أنشطة الشركة في مجال البحث والتنقيب في مصر ومنطقة شرق المتوسط.

وتقع منطقة "ستار" البحرية بجوار شمال شرق العامرية البحرية بمنطقة الدلتا، وتؤكد الاتفاقية الجديدة على اهتمام شركة إكسون موبيل بأعمال البحث والتنقيب في مصر، وذلك بعد توقيع الشركة ببداية سنة 2020 على اتفاقيتين للبحث والتنقيب في البحر المتوسط في منطقتي شمال مراقيا وشمال شرق العامرية البحريتين، وفقًا للبيان.

وأضاف أبو عيطة، أن شركة إكسون موبيل تعتبر شريكًا للتنمية في مصر منذ 118 عاماً، وتتطلع للمزيد من النجاحات وتطبيق خبراتها وتكنولوجيا أكسون موبيل المتقدمة للبحث والتنقيب في مصر.

وبحسب البيان وقع الاتفاقية كل من المهندس عمرو أبو عيطة والدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس حسين فرغلى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للبترول.

إكسون موبيل منطقة ستار البحرية القابضة للغازات الطبيعية

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