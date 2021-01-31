رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يكشف خطط "إعمار" في مصر (فيديو)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية في مؤتمر صحفي في منتجع مراسي بالساحل الشمالي اليوم الأحد إن إعمار تبحث عن فرص استثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، سواء في الإسكندرية، أو غرب وشرق القاهرة.

وأبدى العبار تفاؤله بمستقبل السياحة وخروجها من تداعيات كورونا خلال 12 شهرا، وأن يكون موسم الصيف المقبل جيد في الساحل الشمالي.

وأعلن العبار اليوم عن تدشين فندقين جديدين في "مراسي" باستثمارات 3.5 مليار جنيه.