"حسن علام القابضة" تتعاقد مع "إعمار" لتنفيذ فندق "العنوان" بتكلفة 1.2 مليار جنيه

القاهرة- مصراوي:

قال حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، اليوم الأحد، إن الشركة تعاقدت مع إعمار مصر لتنفيذ فندق العنوان بيتش ريزورت Address Beach Resort بالساحل الشمالي، بتكلفة استثمارية حوالي 1.2 مليار جنيه.

وأضاف أن مدة تنفيذ الفندق الذي يقع في مشروع مراسي ستكون 35 شهرا، وأن الشركة ستقوم بتنفيذ كافة أعمال الإنشاءات للفندق بنظام"Full turn Key Work" أو التسليم المتكامل للمشروع، والذي يشمل أعمال البنية التحتية والتشطيبات والأعمال الكهرو ميكانيكية، بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العالمية.

ويستوحي تصميم فندق العنوان بيتش ريزورت Address Beach Resort ،"5 نجوم"، من طبيعة الإسكندرية كمدينة كوزموبوليتان، ويضم 126 غرفة بجانب 166 أجنحه فندقية وحمامي سباحة، وشاطي خاص، ونادى صحي، ونادى للأطفال وعدد من المطاعم التي تقدم المطابخ العالمية الشهيرة، بحسب ما قاله علام.

وكان رجل الأعمال محمد العبار مؤسس إعمار العقارية أعلن في مؤتمر صحفي اليوم في مراسي عن تدشين فندقين جديدين باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه.

وستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ الفندق الثاني بتكلفة حوالي مليار جنيه، والذي يتبع سلسلة "فيدا" والذي يعد أول فرع لسلسلة فنادق ومنتجعات فيدا خارج دولة الإمارات.

ويضم فندق فيدا، "4نجوم"، 93 غرفة بجانب 122 أجنحه فندقية، وحمامي سباحة ونادى صحي، ونادى للأطفال وعدد من المطاعم التي تقدم المطابخ العالمية الشهيرة.

ويعد الفندقان استكمالا لخطة مجموعة إعمار في بناء 9 فنادق في مراسي سيدي عبد الرحمن، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وإلى جانب التكلفة الإنشائية للفندقين تعتزم إعمار 1.2 مليار جنيه في هذين الفندقين.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد علي هامش حفل وضع حجر الأساس للفندقين قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى منطقة جاذبة للعمل والسياحة طوال العام، وليس خلال أشهر الصيف فحسب، تستلزم تنفيذ مشروعات سياحية ضخمة تخدم هذا التصور وتساعد على اكتماله ومنها وجود فنادق طبقا للمعايير العالمية تحمل بصمة الضيافة العربية المميزة، وتعكس ثقافة البحر المتوسط ومنطقة الساحل الشمالي وتحديدا منطقة خليج سيدى عبد الرحمن بكل ما تحمله من تميز وجمال.

وأضاف "العبار" أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا إلا أن حركة العمران والعمل في مصر لم تتوقف، "فمصر بلد سياحي كبير وحاجتها إلى الغرف الفندقية في تزايد مستمر، وعندما نعمل بها تكون أعيينا على ما يحمله المستقبل من فرص اقتصادية؛ ونحن نعمل في مع الحكومة المصرية للترويج لمشروعات سياحية جديدة تساهم في زيادة الدخل القومي المصري". مضيفا أن إجمالي استثمارات إعمار في مصر يبلغ حاليا 200 مليار جنيه.

يذكر أن إعمار مصر افتتحت في يوليو الماضي “Address Marassi Golf Resort” أول سلاسل فندق العنوان للفنادق والمنتجعات Address Hotels + Resort في مراسي سيدي عبد الرحمن، المصمم على الطراز التوسكاني وبه ملعب جولف من تصميم المعماري الشهير بيتر هارادين ويضم 18 حفرة، بإجمالي استثمارات 950 مليون كما تم تطوير فندق العلمين التاريخي بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.